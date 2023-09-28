Появились фото с места экстренно севшего на кукурузном поле самолета под Оренбургом

Появились фото с места севшего на кукурузном поле самолета под Оренбургом

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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За штурвалом находился 20-летний летчик. Это был его первый самостоятельный полет. Как ему удалось так быстро сориентироваться в опасной ситуации?

Второкурсник летного училища смог посадить в поле учебный одномоторный самолет Diamond DA40 в Оренбургской области. Фотографиями с места произошедшего делится Telegram-канал Mash.

На снимках видно, что машина смяла стебли кукурузы в радиусе нескольких метров. Однако самолет никаких серьезных повреждений не получил. Предварительно, разбился фонарь, а на корпусе остались незначительные царапины.

Причиной экстренного приземления стал отказавший двигатель. 20-летний летчик, совершавший свой первый самостоятельный полет, оказался готов к внезапной поломке и умело посадил Diamond DA40 на кукурузное поле.

Легкомоторный самолет сел в поле под Оренбургом после отказа двигателя

Ранее 5-tv.ru сообщал, что появились новые подробности об аварийной посадке рейса Сочи — Омск. Сообщается, что у самолета во время взлета не были убраны шасси. Однако вины экипажа в этом нет. Пилоты предприняли все необходимые действия.