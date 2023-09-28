Умер бывший депутат Государственной думы Геннадий Райков

Фото, видео: www.globallookpress.com / Viktor Chernov / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Коллеги отзывались о нем как о крайне достойном человеке.

На 85-году жизни умер экс-член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и бывший глава «Народной партии» Геннадий Райков. Эту информацию эксклюзивно 5-tv.ru подтвердил депутат Государственной думы Леонид Ивлев.

«Сегодня пришло печальное известие о том, что умер Геннадий Иванович Райков, известный политик, депутат Государственной думы трех созывов, лидер „Народной партии“ России, экс-член Центральной избирательной комиссии (ЦИК), очень достойный человек», — заявил Ивлев.

Как сообщают СМИ, предварительно, мужчина отправился на прогулку, во время которой ему стало плохо. Райкову вызвали скорую, однако еще до приезда бригады врачей экс-депутат уже скончался.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что скончался Вячеслав Филин — заслуженный конструктор России. Мужчина был известен как один из создателей ракеты-носителя «Энергия». Также он успел поработать над орбитальным кораблем «Буран».