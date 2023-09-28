Подведены итоги турнира по стрельбе из лука на Кубок генпрокурора РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / David Inderlied; 5-tv.ru

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Спортсменов поздравил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

Вот и закончился второй Кубок генерального прокурора Российской Федерации по стрельбе из лука. С завершением соревнований спортсменов поздравил сам глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

Чиновник поделился эмоциями от увиденного. По его словам, те, кто победили, действительно сильнейшие. Он убежден, что многие зрители получили настоящее удовольствие от спортивного мероприятия.

«Мы все увидели эти эмоции, эту радость в ваших глазах. <…> Я вас всех поздравляю, желаю спортивной удачи, правильных направлений вашим стрелам», — сказал он на закрытии турнира.

В соревнованиях приняли участие более 420 юных спортсменов из 41 региона России. Они соревновались на открытой площадке олимпийского комплекса «Лужники» в Москве. Призовые места были разыграны в личных и командных соревнованиях в дисциплинах классического и блочного лука.

Ранее, писал 5-tv.ru, всероссийские соревнования по стрельбе из лука открылись в Москве.