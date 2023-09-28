Китайская платежная компания Helipay планирует выйти на российский рынок

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Banneyer

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С приходом системы объем переводов между РФ и Китаем вырастет в много раз.

Китайская платежная компания Helipay рассматривает возможность выхода на российский рынок. Уже ведутся переговоры с четырьмя банками, рассказал 5-tv.ru директор по развитию по РФ и странам СНГ Рустем Закирзянов на Международном банковском форуме в Сочи.

Он уточнил, что одна из кредитных организаций относится к системно значимым, но конкретные банковские организации не назывались.

Закирзянов уточнил, что речь идет только о взаимовыгодном сотрудничестве. А в каком виде это может получиться, как раз и ведутся переговоры с банками. Он допустил, что в перспективе планируется покупка некой российской организации. Однако она пока что не входит в список тех, с кем сейчас ведутся переговоры.

В частности, покупка кредитной организации или развитие взаимовыгодных отношений необходимо Helipay в связи с требованием законодательства РФ, по которому открывать счета в российских банках могут только другие банки, а платежные системы, какими бы большими они ни были, не способны этого делать.

Однако надо подождать того момента, как этот вопрос поднимут в ЦБ РФ, так как с приходом Helipay объем переводов между РФ и Китаем вырастет в много раз.

Ранее 5-tv.ru писал, что Китай одобрил поставки свинины из России.