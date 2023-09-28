Умер один из создателей ракеты-носителя «Энергия» Вячеслав Филин

Фото: www.globallookpress.com / Meinrad Riedo

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Коллеги называют его одним из выдающихся конструкторов России.

На 85-м году жизни скончался заслуженный конструктор России, один из создателей ракеты-носителя «Энергия» Вячеслав Филин. Печальную весть сообщил академик Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Александр Железняков.

«Вячеслав Михайлович Филин, к сожалению, ушел из жизни. Он был выдающимся конструктором», — сказал Железняков в беседе с ТАСС.

В 1976 году он начал руководить головным проектным отделом по орбитальному кораблю «Буран». Спустя шесть лет стал заместителем главного конструктора в проекте по наземной экспериментальной отработке ракеты-носителя «Энергия».

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