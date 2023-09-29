«Просмотры начинают расти»: как стать звездой и попасть в шоу-бизнес

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ann Parry; Личный архив Сергея Лаврова; 5-tv.ru

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Музыкальный эксперт Сергей Соседов раскрыл специальный секрет успеха. В чем он?

Многие задаются вопросом, как же попасть в мир шоу-бизнеса и добиться коллаборации со звездой первой величины? Об этом 5-tv.ru решил поинтересоваться у продюсера Сергея Лаврова.

Как стать звездой

«Вот сейчас, на самом деле, как такового секрета нет. Сейчас вообще непонятно, как становятся звездами. Раньше было все понятно, то есть — вот композитор, у него нужно купить песню. Понятное дело, в 2000-х и так далее. Надо было поставить евротанцы на радио. У нас было две радиостанции, два телеканала. И дальше придумать какой-нибудь пиар, историю: „Он ее любит, а она его не любит“. И все это выстреливало», — рассказал эксперт.

По словам продюсера, если песня «хоть чуть-чуть хитовая», то артист мог «выстрелить». Лавров отметил, что он следит за современными артистами и порой даже не понимает, в чем их секрет успеха. В качестве примера он привел некоторых «выходцев» в мир шоу-бизнеса из TikTok.

«Молодые пацаны и девчонки и копейки не вложили, бесплатно выстреливают. И это как лавина, просмотры начинают очень быстро набираться», — комментирует Лавров.

Что делают лейблы

Лейблы следят за теми, у кого огромные просмотры в социальных сетях. И как только видят, что сумма выросла до ста и больше тысяч, понимают, что завтра это может быть миллион. Такие люди находят блогера и предлагают сотрудничество, а потом он на протяжении десяти лет находится как бы в рабстве.

Совет от Сергея Соседова

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, Elena Sikorskaya

Также 5-tv.ru решил взять совета у музыкального критика Сергея Соседова.

«Надо учиться. Молодое поколение вообще должно учиться. Если их беспокоит творчество, значит нужно идти в музыкальный колледж, в академии. Если человек поет, значит ему надо учиться у педагога по вокалу. Если он захочет что-то сочинять, то ему нужна теория музыки. <…> А как попасть это уже знаете. Что значит попасть? Человек должен заниматься тем, что он любит. Тем, к чему у него лежит душа. А дальше уже идти по пути выбранной профессии. Шоу-бизнесу не нужны эти бесконечные, убогие людишки», — комментирует звездный эксперт.

По слова Соседова, сейчас есть много медиа-платформ, где можно засветить себя. Критик считает, что блогеров — легионы, но поистине талантливых профессионалов мало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как молодому артисту добиться коллаборации с большой звездой — совет Киркорова.