Слушания по допинговому делу фигуристки Валиевой отложили до 9 ноября

Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС

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Арбитражное решение будет подготовлено после оглашения заключительных заявлений сторон.

Слушания Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о допинге против российской фигуристки Камилы Валиевой были отложены до 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Уточняется, что сторонами были предоставлены некие доказательства. После панель арбитров дала распоряжение предоставить документы. Чтобы предоставить сторонам возможность рассмотреть соответствующую документацию, были выделены еще два дня.

«Таким образом, слушания возобновятся 9 и 10 ноября 2023 года», — написано в сообщении CAS.

Только после этого будет возможно заслушать заключительные заявления сторон, а также подготовить арбитражное решение.

Разбирательство по делу Валиевой должно было состояться 26–28 сентября в Лозанне. Сторона защиты собиралась потребовать восстановить золотую медаль Валиевой, полученную во время чемпионата России в прошлом году.

Допинг-скандал с участием российской фигуристки прогремел в 2022 году во время Олимпийских игр в Пекине. Лаборатория WADA обнаружила в крови у Валиевой триметазидин. В CAS допускают, что вещество попало в ее организм случайно — установлено, что дедушка Валиевой принимает препарат с данным веществом в составе. Триметазидин мог попасть к ней во время еды, через общую посуду.

Ранее 5-tv.ru писал, что в WADA заявили о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.