В Москве простились с экс-министром экономики РФ Евгением Ясиным
Фото, видео: Фадеичев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
Друзья и коллеги пришли в здание Высшей школы экономики на Покровском бульваре, чтобы вспомнить его добрым словом.
В Москве проводили в последний путь бывшего министра экономики России Евгения Есина. Родные и близкие, друзья и ученики собрались в Центре культур Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», где он занимал должность почетного научного руководителя.
Во время траурной церемонии с речью выступил президент НИУ ВШЭ Александр Шохин. Он отметил, что Евгений Григорьевич при жизни не был узким экономистом, а был мыслителем широкого и философского профиля. Он работал во многих направлениях и продвигал их.
Ясин ушел из жизни 25 сентября. Ему было 89 лет. Известно, что он продолжительное время болел. Какой именно недуг его преследовал и сгубил — неизвестно.
Евгений Ясин был первым наставником главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Москва прощалась с Николаем Добронравовым.