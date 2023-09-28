В Москве простились с экс-министром экономики РФ Евгением Ясиным

Фото, видео: Фадеичев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Друзья и коллеги пришли в здание Высшей школы экономики на Покровском бульваре, чтобы вспомнить его добрым словом.

В Москве проводили в последний путь бывшего министра экономики России Евгения Есина. Родные и близкие, друзья и ученики собрались в Центре культур Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», где он занимал должность почетного научного руководителя.

Во время траурной церемонии с речью выступил президент НИУ ВШЭ Александр Шохин. Он отметил, что Евгений Григорьевич при жизни не был узким экономистом, а был мыслителем широкого и философского профиля. Он работал во многих направлениях и продвигал их.

Ясин ушел из жизни 25 сентября. Ему было 89 лет. Известно, что он продолжительное время болел. Какой именно недуг его преследовал и сгубил — неизвестно.

Евгений Ясин был первым наставником главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

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