Путин провел встречу с избранными главами российских регионов: главное

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru

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Какие поручения дал глава государства?

Владимир Путин сегодня учредил новый праздник — День воссоединения новых регионов с Россией. Отмечаться будет 30 сентября.

И сегодня же президент провел встречу с избранными губернаторами, среди них были и главы Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Какие поручения дал Владимир Путин — расскажет корреспондент «Известий» Георгий Гривенный. Все подробности — в его репортаже.

Прежде стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин огласил изменения в составе столичного правительства. Ранее он отмечал, что значительных изменений не будет — состав не так давно уже обновился почти на 90%.