Кто не без греха: какие российские и мировые звезды оказались в тюрьме

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Steve Vas

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Представители шоу-бизнеса и творческой интеллигенции, вольно или невольно, могут преступить закон.

Право на ошибки есть у каждого, и за них приходится платить довольно высокую цену. Это касается и знаменитостей. Кто из звезд в свое время оказывался за решеткой и почему, вспомнил 5-tv.ru.

Бурная молодость

«Железный человек» Роберт Дауни-младший в молодости много раз попадал в поле зрения правоохранителей. В 90-е годы его арестовывали из-за запрещенных веществ. В 1996 году у него в машине нашли оружие, кокаин и героин, а спустя короткое время он, будучи пьяным, проник в дом соседей и уснул в их кровати. В 1997 году актер полгода отсидел за решеткой, потому что отказался сдавать тест на наркотики, а спустя еще два года попал в тюрьму за нарушение испытательного срока. После года в заключении Дауни-младший заявил, что одумался, и с тех пор действительно не был замечен в подобных скандалах.

Соучастие в убийстве

Игорь Петренко в 15 лет стал невольным соучастником преступления. www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Российский актер Игорь Петренко был признан соучастником убийства, когда ему было 15 лет. Один из приятелей будущего артиста не захотел отдать долг, который брал у знакомых, вместо этого решив с ними расправиться. И, хоть фактически юный Петренко был свидетелем страшного события, в итоге стал невольным участником преступления и попал в «Матросскую тишину», а после в Бутырку и даже психиатрическую больницу. В 1997 году Игоря Петренко приговорили к восьми годам условного срока.

Плохой родственник

Дэнни Трехо в криминал втянул родной дядя. www.globallookpress.com / FS

Дэнни Трехо неоднократно попадал за решетку за серию налетов и ограблений. Преступления он проделывал вместе со своим дядей, который, как считается, и втянул его в криминал. В общей сложности актер просидел в тюрьме 11 лет. Но к 1985 году Трехо завязал с криминалом и наркотиками, и отныне сам помогает заключенным справиться с зависимостью.

Денежный вопрос

Заслуженный артист России Владимир Долинский попался на валютных махинациях. www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Заслуженный артист России Владимир Долинский попал в тюрьму в 1973 году за валютные махинации. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы. Однако актер вышел досрочно в 1977 году благодаря ходатайству труппы Театра сатир. После освобождения Долинский признавался, что отныне умеет ценить самые простые вещи вроде вида из окна без решеток.

Всего понемногу

Пэрис Хилтон попадала в полицию много раз. www.globallookpress.com / Anton Kositzin

Пэрис Хилтон провела в тюремном заключении 23 дня за пьяное вождение. Актриса и светская львица попалась в 2007 году, когда возвращалась с вечеринки в Лас-Вегасе. Кроме того, Хилтон получила условный срок за хранение наркотиков, который включал в себя 200 часов общественных работ и штраф две тысячи долларов. Такое минимальное наказание стало возможным, потому что звезда пошла на сделку со следствием.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как родные российских звезд оказались за решеткой.