МИД РФ предупредил Армению о последствиях ратификации Римского статута МУС

Фото: ИЗВЕСТИЯ / КОНСТАНТИН КОКОШКИН

Читайте нас в: Дзен Новости

Москва предлагала компромиссный вариант, который мог бы устроить обе стороны. К сожалению, он не был учтен.

Ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС) Ереваном в негативном ключе отразится на отношения с Москвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что сторона направила Армении ответные предложение, однако они не были учтены.

«До армянских партнеров изначально была доведена позиция о неприемлемости ратификации Арменией Римского статута МУС в условиях, когда этой структурой выданы „ордера на арест“ высшего руководства России», — приводит агентство слова собеседника в российском дипведомстве.

Москва и ранее реагировала на намерение Еревана о ратификации статута МУС, просила объясниться за это. Ереван, в свою очередь, предложил заключить российско-армянское соглашение. Инициатива была рассмотрена, но РФ предложила другой компромиссный вариант, который мог бы удовлетворить обе стороны. Его Армения не взяла во внимание, огорчились в МИД.

«Вместо этого в Армении приняли политическое решение в пользу ратификации Римского статута. Это будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений», — прокомментировали в министерстве.

Ереван ранее обратился к Москве с предложением подписать двустороннее соглашение для юридического урегулирования вопроса о Римском статуте МУС. Представитель аппарата премьер-министра страны Никола Пашиняна пояснил, что это позволит развеять опасения российской стороны.

При этом ордер МУС на арест президента РФ Владимира Путина в Армении назвали неразумным и заверили, что об этом не может быть и речи в случае появления российского лидера на территории республики.

Профильная комиссия армянского парламента уже одобрила проект по ратификации статута МУС. Документ в скором времени обсудят а рамках пленарного заседания.

Международный уголовный суд в Гааге, который не признает российская сторона, начал работу в соответствии с Римским правом еще в 1998 году. В 2016 году Москва в очередной раз подтвердила, что в принципе не желает заключать какие-либо договоренности на этот счет.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что присоединившиеся к МУС страны Запада «приватизировали» его секретариат, превратив орган в «правосудие по-натовски». Ряд государств резко осуждает деятельность суда в Гааге. Самым ярым противником деятельности МУС являются США. В 2002 году американское правительство отозвало свою подпись под Римским правом. Решительно выступили против существования гаагского суда и КНР, Индия, Израиль, Иран и другие страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решения МУС «дешевеньким сценарием на британские деньги».