«Любой ценой»: Столтенберг оценил, к чему приведет капитуляция Украины

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

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В НАТО уверены, что конфликт позволит решить лишь военная помощь Киеву.

В НАТО отрицают возможность достижения мира «любой ценой». В частности, недопустима капитуляция Украины. Таким мнением поделился генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.

«Капитуляция Украины не будет означать мира, она приведет к оккупации. Мир любой ценой не будет миром», — заявил он во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась в Киеве.

Столтенберг пообещал продолжать помогать Зеленскому и объяснил, почему это так важно. По его словам, чем украинская сторона будет сильнее, тем ближе будет разрешение конфликта.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Европу призвали готовиться к настоящему аду из-за Украины.