«Моя рыбка»: Брухунова показала трогательное видео с сыном от Петросяна

Фото: Instagram* / bruhunova

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Звезда с особым трепетом относится к наследнику от юмориста и тщательно следит за его развитием.

Блогер Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками личными кадрами из семейного архива. На видео, опубликованном изданием «Вокруг ТВ», ее маленький сын Ваган плавает в бассейне, а та ласково называет его рыбкой.

Молодая жена комика Евгения Петросяна отдала их наследника на плавание в раннем возрасте. Мальчику очень нравится это занятие — к трем годам он научился нырять, плавать в различных стилях и прыгать в бассейн с вышки.

«Моя рыбка», — подписала кадры знаменитость.

Всеми успехами наследника Брухунова исправно делится в соцсетях. Звездная пара счастлива вместе уже четыре года.

Сына они назвали Ваганом в честь дедушки по отцу. Родители не обращают внимания на сплетни об их семье, но меньше от этого их не становится.

Помимо статуса жены, Брухунова также исполняет роль директора Театра эстрадных миниатюр под руководством Петросяна. Именно работа свела их пути в один.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Брухунова исполнила мечту трехлетнего сына.

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