«Колхоз» или нет? Каким получился образ Ивлеевой на модном показе

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Блогер предстала перед публикой в черно-белом наряде. Но соответствует ли он статусу мероприятия?

Блогер Анастасия Ивлеева появилась на показе итальянского модного дома Prada в элегантном образе. Некоторым фанатом такой стиль не понравился, другие же, наоборот, оставляли хвалебные комментарии.

Издание «Страсти» узнало мнение по этому поводу у стилиста Дарьи Порхулевой. Ивлеева вышла на публику и позировала перед камерами в черно-белом наряде.

«Здесь, на мой взгляд, стоит отметить, что стилист Ивлеевой, Ксюша SMO, неспроста выбрала черно-белую гамму: это цветовое решение — безусловный тренд», — рассказала специалист.

Она подчеркнула, что образ блогера отлично гармонирует с показом Prada. Философия мероприятия — это «ирония над возвышенностью и царящий бунтарский дух», говорит стилист.

Эксперт добавила, что этот образ может олицетворять ангела в облике демона. Порхулева обратила внимание на то, что блогера также раскритиковали в социальных сетях за худобу, но она встала на защиту звезды и заявила, что в таком весе Ивлеевой просто может быть комфортно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ивлеева показала себя до «похудения на 14 килограммов».