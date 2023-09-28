Умер актер Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере

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Точная причина трагедии не называется, но, по некоторым данным, смерть настигла актера в больнице.

Умер актер Майкл Гэмбон, сыгравший профессора Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Ему было 82 года, сообщают СМИ.

По информации PA Entertainment, всемирно известный актер скончался в больнице. Известно, что несколько лет назад у него обнаружили болезнь Альцгеймера, врачи предупреждали, что ему оставалось жить несколько лет. Тем временем издание DailyMail пишет, ссылаясь на слова жены актера Леди Гэмбон, что Майкл скончался после приступа пневмонии.

О точной причине смерти при этом неизвестно.

Майкл Гэмбон, помимо фильмов «Гарри Поттер», снимался в таких картинах, как «Kingsman: Золотое кольцо», «Книга Илая», «Приключения Паддингтона» и других. Он трижды становился обладателем престижной британской театральной премии Лоуренса Оливье, а также номинировался на премии «Тони» и «Золотой глобус».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла актриса из «Безумное кино для взрослых» Адина Кристеску.