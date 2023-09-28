Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Президент провел встречу с главами регионов после выборов.

Забота о героях специальной военной операции (СВО) и их семьях — долг для всех уровней власти в России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов.

Данный вопрос российский лидер назвал важным.

«Считаю, что для всех нас, и в первую очередь для представителей органов власти, причем всех уровней, забота о героях, о тех, кто потерял своих близких, — не столько служебный, сколько гражданский, человеческий, нравственный долг, долг благодарности и уважения к защитникам Отечества», — отметил Путин.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ на основании референдумов, которые прошли легитимно и полностью отразили мнение жителей регионов, так же как и Крым, жители которого приняли решение войти в состав России в 2014 году.

Выборы разных уровней прошли в 85 субъектах России с 8 по 10 сентября. В 21 выбирали первых лиц, в 20 — депутатов региональных парламентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Денис Пушилин стал первым главой ДНР в составе России.