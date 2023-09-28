Китай одобрил поставки свинины из России

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Решение принято по результатам оценки рисков и анализа.

Главное таможенное управление Китая приняло решение о возобновлении экспорта российской свинины. Соответствующее сообщение появилось на сейте Россельхознадзора.

В 2008 году министерство сельского хозяйства КНР ввело ограничения на поставки такого мяса из РФ. Однако сейчас сторона провела анализ и оценила риски, в результате чего запрет был отменен.

Уточняется, что был проведен анализ системы госконтроля африканской чумы свиней (АЧС) в стране. Нарушений, соответственно, выявлено не было.

«Россельхознадзор в течении десяти лет, с 2013 года, проводил масштабную работу над обеспечением допуска свиноводческой продукции на рынок Китая», — отметили в ведомстве.

Для достижения этой цели велись длительные переговоры, в том числе осуществлялись визиты представителей ответственных ведомств КНР в Россию.

Инспекционные и карантинные требования к мясу для экспорта в Китай будут сформулированы дополнительно. Этим займется Главное таможенное управление КНР.

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