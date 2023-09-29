Подарок или проклятье? Трагичная судьба бородатой женщины Энни Джонс

Борода у женщины, как у циркачки Джонс, может вырасти из-за перемещения хромосом

Фото: www.globallookpress.com / Science Museum

Читайте нас в: Дзен Новости

Почему звезда цирка родилась с такой особенностью и была ли она счастлива?

В XIX веке Америку потряс настоящий феномен — в Виргинии родилась бородатая девочка. В будущем она станет звездой цирка Барнума, но сначала переживет главную трагедию своей жизни — о судьбе необычной американки Энни Джонс рассказывает 5-tv.ru.

Детство в цирке уродов

Когда девочке было девять месяцев, ее родители заключили контракт с известным шоуменом Финеасом Барнумом. Каждую неделю они должны были получать 150 долларов — огромные на тот момент деньги.

Такая перспектива показалась матери бородатой девочки слишком удобной, чтобы менять что-то в своей дочери. Так Джонс обеспечила своим родителям хорошую жизнь и благополучную старость.

Еще не научившись ходить, девочка выступала на сцене под псевдонимом «Младенец Исав» (крайне волосатый брат библейского Иакова). Позже при этом она станет «Леди Исава».

Бородатая женщина из США Энни Джонс. Фото из открытых источников

О ней знали от Тихого до Атлантического океана — конечно, Энни была не единственной бородатой женщиной в те времена, однако ее публика любила особенно сильно по одной причине. Несмотря на свой довольно мужественный внешний вид, Джонс всегда одевалась как леди, оставаясь женственной.

Она ухаживала за волосами, которые, к слову, были достаточно длинными, а также следила за бородой и бакенбардами. Всю жизнь Энни боролась со стереотипами и запрещала, чтобы ее называли фриком: по ее мнению, каждый человек заслуживает уважения, как бы он ни выглядел и чем бы ни занимался.

Личная жизнь

Борода подарила Джонс не только всемирную известность, но и любовь. В 15 лет она вышла замуж за коллегу по шоу Барнума — Ричард Эллиот работал там зазывалой на представлениях.

Родители не одобряли этот брак, к тому же Энни тогда не достигла совершеннолетия. Но через обман им удалось стать мужем и женой.

Эллиот не стал любовью всей ее жизни. Спустя 15 лет брака они мирно расстались, потому что Энни полюбила другого.

Новым возлюбленным стал Уильям Донован. Четыре года Энни и Уильям прожили вместе, объездив всю Европу из-за гастролей.

После этого муж умер от туберкулеза. Его смерть заставила Энни бросить сольную карьеру и вернуться в шоу Барнума, так как считала это место по-настоящему родным.

Проведя всю жизнь в цирке, бородатая женщина умерла в возрасте 37 лет. Причиной ее смерти тоже стал туберкулез.

Объяснение феномена

Доктор биологических наук, профессор, руководитель лаборатории Института общей генетики имени Вавилова РАН Сергей Киселев рассказал 5-tv.ru, почему Джонс могла родиться с бородой.

По словам эксперта, в то время генетика не была развита на достаточном уровне, и сегодня информации о здоровье и гормональном статусе этой женщины нет. Однако можно предположить, что у Джонс были генетические отклонения.

«Существуют некие генетические отклонения, когда по той или иной случайности гены, которые присутствуют на мужской Y-хромосоме, могут переместиться на женскую Х-хромосому, поэтому у нее мог наблюдаться такой внешний вид с такими значительными мужскими признаками», — заявил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, от людей с какими чертами лица нужно немедленно бежать.