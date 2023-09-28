Путин обсудил с Кадыровым ситуацию в зоне СВО: «Не подведут»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Президент отметил высокий уровень боевого духа российских бойцов.

Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с главой Чеченской республики Рамазаном Кадыровым. Они обсудили ситуацию в зоне СВО и работу чеченских военных на фронте.

Российский лидер попросил Кадырова передать чеченским героям и их семьм наилучшие пожелания. Он отметил, что их деятельность в зоне конфликта высоко ценится. Путин рассказал, что беседовал с командирами и спрашивал про их оценку работы чеченских военнослужащих.

«Не подведут. Я в них полностью уверен», — привел Путин их слова.

Глава государства обратил внимание на хороший боевой дух российских военных. По его словам, все их проблемы решаются, государство своевременно реагирует на их запросы.

Также Путин высоко оценил личный вклад Кадырова в развитие республики — оно весьма динамично. Он поблагодарил главу Чечни за его работу.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин наградил старшую дочь чеченского главы Айшат Кадырову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».