«На две головы выше»: как российская Дюймовочка ростом 115 сантиметров растит двоих сыновей

Фото: Instagram* / __super_tanya__

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Каким образом мать-одиночка справляется с домашними обязанностями и успевает следить за детьми?

Жительница Ангарска Татьяна Коршина по прозвищу Дюймовочка рассказала, как ей удается одной воспитывать двоих сыновей. Об этом сообщает KP.RU.

«Он только во втором классе, а уже на две головы выше меня», — говорит женщина о старшем сыне.

Дело в том, что в прошлом году второй супруг Коршиной Роман умер из-за проблем с сердцем. С ним она познакомилась в соцсетях.

Ее ребенка от первого супруга, с которым Дюймовочка прожила три года, Роман принял как родного. Тогда они оба работали: он изготавливал мебель, а Татьяна была оператором в охранном агентстве.

После смерти мужа Коршиной пришлось переехать вместе с детьми к маме. Родные до сих продолжают поддерживать мать-одиночку: ее старшему сыну Денису уже исполнилось восемь лет, а Максиму — полтора года.

«Старший ребенок — моя поддержка и опора. Всегда готов прийти на помощь. И пропылесосит, посуду помоет, пыль протрет и с младшим братом посидит. Он — мой маленький мужчина. Денис понимает, что теперь он наш главный помощник. И очень скучает по папе», — с любовью отзывается о старшем наследнике Татьяна.

Бабушка ребят помогает с хлопотами на кухне. Коршина же полностью посвящает всю свою жизнь уходу за младшим сыном.

«Тем более за ним сейчас глаз да глаз. Все тянет в рот, хочет опробовать, пощупать. Пытаюсь оформить документы на ясли. Осталось пару справок донести», — объясняет Дюймовочка.

Оставить детей без присмотра и найти постоянную работу Татьяна пока не может. При этом на пособия с двумя детьми долго не прожить, вздыхает она.

Денис самостоятельно посещает художественную и музыкальную школы. С домашними заданиями ему помогает бабушка, без которой, по словам Коршиной, было бы трудно справиться.

«Одну только коляску спустить с пятого этажа чего стоит! Да и у меня иногда может появиться минутка для себя. В свободное время, а это обычно ночью, когда все спят, рисую картины по номерам или выкладываю из страз картинки», — с благодарностью заметила женщина.

Татьяна утверждает, что смысл ее жизни — вырастить из сыновей «настоящих мужчин, воспитанных, сильных и надежных». Для нее — это главное, а все остальное приложится.

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