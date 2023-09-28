«Станет катастрофой»: Европу призвали готовиться к настоящему аду из-за Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Monika Skolimowska

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На Западе крайне обеспокоены вероятной сменой власти в США в следующем году. Как это отразится на Европе и чем обернется для Украины?

Европейские политики боятся, что экс-лидер США Дональд Трамп может снова стать президентом. Особенно озабочены они его стремлением завершить боевые действия на территории Украины. Об этом пишут авторы издания Figaro.

«Трамп-1 был кошмаром для европейцев. Трамп-2 может стать для них адом», — указано в материале.

Авторы обращают внимание, что политик и бизнесмен неоднократно повторял, что ему потребуется меньше суток, чтобы разрешить конфликт Москвы и Киева. Возвращение Трампа в президентское кресло также может ознаменоваться выводом американских войск из европейских стран, а это для ЕС «крайне тревожно».

В статье отмечается, что после прошлого президентского срока Трампа НАТО все еще никак не может оправиться, а новый срок и вовсе может «стать катастрофой», которую ощутят на себе не только на Западе, но и на Украине.

Дональд Трамп, участвующий в предвыборной гонке, является противником помощи украинской стороне. Одно из его обещаний — завершение конфликта на Украине после прихода к власти. Западные аналитики допускают, что он также ослабит санкционное давление на Москву.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что НАТО направит в Литву самолеты AWACS для наблюдения за военной деятельностью России.