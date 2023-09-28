«Глаза были измученные»: Костенко без прикрас рассказала об ужасах беременности

Фото: ТАСС / ТАСС

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В этот раз звезде пришлось пережить нечто, что никогда с ней не происходило прежде.

В начале четвертой беременности супруга футболиста Дмитрия Тарасова блогер Анастасия Костенко столкнулась со сложностями, которые впоследствии она все же смогла преодолеть. Звезда сообщила, что пережила самый долгий токсикоз в своей жизни, который прошел только на днях благодаря ОРВИ.

Модель призналась, что ее мутило от всего — парфюма, дивана и даже кровати. Лежать ей было тяжело, но и но ногах легче не становилось.

«Глаза были не грустные, как вы теперь видите, а измученные. Потому что это был самый долгий токсикоз в моей жизни. Знаете, такое чувство, когда очень плохо и знаешь, что легче будет, если начнется рвота, а не получается. Вот так со мной было на протяжении долгих дней», — говорит знаменитость.

Модель поделилась воспоминаниями о том, как весь первый триместр ждала прилива сил, но вместо этого пришли боли. Костенко также сообщила, что в настоящее время ей разрешено заниматься йогой и пилатесом.

Однако, по мнению звезды, фигура — это последнее, что должно волновать женщину во время беременности. Ведь главное — это здоровье мамы и малыша.

«Весь первый триместр ждала, когда наступит второй. Ждала прилива энергии и активности. Но пришли боли. Спорт не получается, значит так нужно», — написала будущая мама.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Костенко объявила о беременности через четыре месяца после пластики.