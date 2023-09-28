Не только блогеры: что такое медийный футбол и почему это так популярно

Фото: www.globallookpress.com / Jürgen Schwarz

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Команды вроде 2Drots и «Амкала» становятся известнее с каждым днем. В чем феномен их успеха?

Медийный футбол — это новый «жанр» популярного вида спорта. Все началось с челленджей на YouTube, а теперь доросло до масштабных турниров и участия некоторых команд в Кубке России.

История

По сути, медийный футбол зародился с двух команд, которые и по сей день остаются флагманами — это «Амкал» и 2Drots. Изначально за эти коллективы выступали исключительно блогеры, но со временем составы разбавили профессиональные футболисты.

А противостояние этих двух команд превратилось в главное дерби медийного футбола. Президент «Амкала» Герман Эль Классико (Герман Попков) организовал в 2020-м первый турнир среди блогерских команд — МКС (Московский кубок селебрити), который теперь проходит каждое лето.

В 2022 году появился новый турнир — Медийная футбольная лига (МФЛ). Он, согласно расписанию, проходит два раза в год.

Именно это соревнование превратило блогерский футбол в зрелище с большим количеством просмотров. В рамках него были организованы пресс-конференции и прямые трансляции матчей, над которыми работают профессионалы с телевидения.

Почему это популярно

В отличие от профессионального футбола, в медийном не надо проходить 100 дверей, чтобы пригласить кого-то на интервью. А жизнь каждого человека, от арбитра до президента команды, абсолютна открыта.

Почти все футболисты МФЛ ведут социальные сети, регулярно выходят пресс-конференции и различные шоу, которые позволяют более подробно узнать об участниках лиги.

Медийный футбол стал похож на реалити-шоу, ведь каждое громкое слово и конфликт через мгновение появляются в профильных Telegram-каналах. Также этот феномен окружают знаменитости: например, певец Олег Майами выступает за команду Bus, комик Фил Воронин — за «Амкал», а у юмористов Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова и вовсе своя команда в МФЛ — она называется «10».

Участие блогеров в Кубке России

По итогам сезона МФЛ в Кубок России зовут выступать медийные команды. Первый раз на турнир попали 2Drots и «Амкал» в прошлом году.

Тогда «самураи» выиграли МФЛ, а «Амкал» был на тот момент крайним победителем МКС. В 2023 году на кубок было три квоты для медийных команд.

В турнир попали «Родина Медиа», которая вылетела в первом туре, а также «Амкал», проигравший во втором раунде по пенальти «Текстильщику». Также в соревновании участвует 2Drots.

Они уверенно проходят команду за командой. Так, 28 сентября они встретятся с подмосковными «Химками» из ФНЛ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогерская команда 2Drots обыграла «Муром» в Кубке России по футболу.