Система бронирования «Аэрофлота» подверглась массированной DDOS-атаке

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Регистрация в аэропортах происходила в ручном режиме.

Система бронирования «Леонардо» («Сирена-тревел») подверглась массированной DDOS-атаке из-за границы. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех». Силы специалистов был направлены на ее отражение.

Аэропорт Сочи в своем Telegram-канале обратился к пассажирам и предупредил о возможном увеличении времени ожидания регистрации. В пресс-службе уточнили, что связано это со сбоями в системе регистрации людей и их багажа Astra («Сирена-Трэвел»), вызывными атаками.

В воздушных гаванях сети «Аэрофлот» и авиационной компании «Победа» также были зафиксированы сбои, связанные с регистрацией пассажиров. Отмечалось, что она проходит в ручном режиме.

К настоящему моменту специалисты сумели побороть атаки и восстановить работу системы «Леонардо», сообщили в пресс-службе «Аэрофлота» и «Ростеха».

Ранее 5-tv.ru писал, что пассажир летевшего из Петербурга самолета скончался после потасовки на борту.