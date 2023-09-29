«Это просто чудовище»: Наталия Власова с ужасом вспомнила об отце-деспоте

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Звезда рассказывает о своем детстве со слезами на глазах.

Певица Наталия Власова в эфире одного из федеральных каналов раскрыла подробности о своем тяжелом детстве. Звезда вспомнила, как ее наказывали буквально за каждый поступок.

Давняя проблема, буквально съедающая изнутри знаменитость, произвела столь сильное впечатление на нее, что она и по сей день с ужасом вспоминает об отце. Власова назвала его «деспотом и тираном».

Исполнительница подчеркнула, что больше не хочет видеть его. Так, одно упоминание о нем в студии программы вызвало у нее практически дикий испуг.

«Я надеюсь, что вы его не привели. Нет! Это просто чудовище какое-то, я не понимаю», — запаниковала Власова.

Певица привела несколько эпизодов из жизни с отцом. Например, если ей звонили в неположенное время, он разбивал ее телефон, а после развода с матерью Власовой он лишил ее дома.

«Крайне печально осознавать, что мой папа мог так поступить. Он просто оставил маму на улице! Квартиру, которую купили его родители и ее, он оформил на себя. Мама ушла на съемное жилье с одной сумкой. О том, что он выписал нас, мы узнали задним числом», — делится болезненными воспоминаниями знаменитость.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какие беды обрушились на Власову.