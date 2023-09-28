Российские авиастроители передали Минобороны новые самолеты Су-57 и Су-35С

Фото, видео: пресс-служба ПАО "ОАК"; 5-tv.ru

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На отечественных предприятиях наблюдается хороший темп производства, обеспечивающий нужды ВС РФ.

Российские авиастроители передали Минобороны РФ новую партию самолетов пятого поколения Су-57 и истребителей поколения 4++ Су-35С. Их сборкой и испытанием занимался Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в состав «Ростеха».

Суда поступили на вооружение Воездушно-космических сил РФ. Самолеты были протестированы в разных рабочих режимах пилотами российского оборонного ведомства.

«Сегодня авиастроительные предприятия России набирают хороший темп производства, продолжая поставлять боевую технику нашим войскам», — отметил глава Минпромышленности РФ Денис Мантуров.

Глава министерства добавил, что поставки российским войскам успешно осуществляются в рамках выполнения госзаказа. До конца текущего года ожидаются новые поступления.

По словам Мантурова, российская промышленность и, в частности предприятия «Ростеха», позволяют своевременно обеспечивать ВС РФ надежной техникой для выполнения их задач

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь обратил внимание, что самолеты следующей очереди уже проходят этап окончательной сборки и после всех испытаний будут переданы Минобороны до конца 2023 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ жалуются на господство авиации РФ в воздухе.