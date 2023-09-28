Фото, видео: www.globallookpress.com / President Of Ukraine; 5-tv.ru

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Что даст главе киевского режима спортивный опыт Андрея Шевченко?

Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником бывшего футболиста и тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Спортсмен достаточно широко известен в своей среде не только на Украине, но и по всему миру.

Instagram* / andriyshevchenko; 5-tv.ru

Очередной пиар-ход

Чем же может быть полезен футболист для главы киевского режима? Как считает политолог Игорь Никулин, это назначение носит исключительно политический характер.

«С учетом того, что Зеленский стремительно теряет популярность, как и война, которую он затеял, то, соответственно, тут уже любые средства хороши. Находит просто людей, которые до сих пор пользуются доверием, и пытается с их помощью как-то поправить имидж несостоявшегося генералиссимуса, украинского «наполеончика“», — объяснает эксперт в беседе с 5-tv.ru.

Специалист отметил, что в связах с украинскими нацистами Андрей Шевченко замечен не был, более того, в свое время он выступал против так называемого евро-майдана. И пусть позже футболист пересмотрел свою позицию, именно для русскоязычного населения страны он является знаковой фигурой.

Кто следующий?

Политолог предположил, что для пиара глава киевского режима может пригласить в структуру власти кого угодно, ту же Верку Сердючку, которая «ждет своего часа» и может вполне стать новым лицом украинской политики после Зеленского. Ведь в попытках «сохранить лицо» все средства хороши.

«Все победы, которые одерживает Украина, она одерживает на информационном фронте. На этом фронте у них есть успехи, так сказать, «перемоги», которые потом все равно превращаются в «зраду“», — отмечает Игорь Никулин.

Всему миру напоказ

По мнению политолога Армена Гаспаряна, которым он поделился с 5-tv.ru, со спортивной точки зрения Шевченко является героем Украины, и его назначение положительно скажется на имидже Зеленского. А еще спортсмен достаточно полезен для продвижения нужных нарративов на международной арене.

«Этим надо показывать „Вот смотрите, видите, самые широкие, лучшие люди Украины — они сейчас вместе с властью!“. Потому что череда скандалов-то очень большая. Скандалы надо нивелировать. А в пиар Украина играть умеет. Они все — медийные люди», — подчеркивает специалист.

Таким образом Зеленский и его команда пытается отвлечь внимание украинцев от скольких тем коррупции, отсутствием успехов в контрнаступлении. Однако как хорошо у ни, Гаспрян

На пороге мифических выборов

Как один из вариантов назначения Шевченко можно назвать грядущие президентские выборы на Украине. И, хоть сам Зеленский не может точно сказать, состоится голосование или нет, даже при положительном ответе шансов на успех у него крайне мало. Уж слишком велики проблемы, накопленные за время его правления.

«Даже если Зеленский на свою сторону призовет всех святых, когда-либо родившихся в семье Малороссии или Новороссии, или новокомучеников в земле Украинской Советской Социалистической Республики, мне кажется, даже они вряд ли помогут, потому что число проблем, связанных с экономикой, слишком велико», — утверждает политолог.

В качестве примера эксперт привел главного спонсора украинского конфликта — американский Конгресс, который хочет урезать финансовые вливания в страну и предлагает Киеву сумму, которой хватит всего на месяц. И скоро Украину ждет очередной взлет цен, урезание всякого рода выплат. Что, разумеется, не может благоприятно сказаться на грядущих выборах конкретно для действующего президента страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Зеленский решил не сажать в тюрьмы насильников и грабителей.

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