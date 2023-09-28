Есть претензия: сын и внучка Иосифа Кобзона судятся из-за дома в Сочи
Сын и внучка Иосифа Кобзона судятся из-за дома в Сочи
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; 5-tv.ru
Наследники народного артиста СССР подали в суд на индивидуального предпринимателя.
Сын покойного народного артиста СССР Иосифа Кобзона — Андрей — и внучка эстрадного певца Анита подали в суд на индивидуального предпринимателя. Все дело в том, что наследники музыканта остались недовольны построенным для них домом в Сочи.
Иск о защите прав потребителей звездная семья подала на днях в Пресненский суд Москвы. Сейчас специалисты изучают все предоставленные документы.
Издание МК.RU сообщило, что на имя предпринимателя был заключен договор, но заказом занимались его родственники. А итоговый результат не удовлетворил семью Кобзонов.
А вот предприниматель был удивлен тому, что на него подали в суд. Он утверждает, что все договора и акт приема-передачи дома семья подписала и даже не высказала никаких претензий. Пока иск не принят к производству.
Ранее 5-tv.ru писал, что вдова покойного Кобзона постоянно слушает его песни.