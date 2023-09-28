Бывшему госминистру Нагорного Карабаха Варданяну предъявлено обвинение

Фото: www.globallookpress.com / Viktor Chernov

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Его задержали накануне при попытке въехать в Армению. В чем обвиняют экс-чиновника?

Задержанному в Азербайджане бывшему госминистру непризнанной республики Нагорный Карабах Рубену Варданяну предъявили обвинение в финансировании терроризма. Об этом сообщает азербайджанская служба госбезопасности.

Кроме того, Варданяну вменяют участие в создании вооруженных формирований и незаконное пересечение границ Азербайджана.

«В целях совершения террористическо-провокационных действий в сентябре 2022 года незаконно пересек государственную границу Азербайджанской Республики в обход контрольно-пропускных пунктов, въехал на территорию временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджанской Республики, на указанной территории принимал участие в формировании и деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, а также участвовал в снабжении оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой и армейскими принадлежностями этих незаконных воинских формирований», — говорится в сообщении.

По данным фактам Варданян арестован. Расследование уголовного дела продолжается.

О задержании экс-чиновника стало известно накануне, 27 сентября. По информации его супруги, Варданяну не дали въехать на территорию Армении, когда он вместе с тысячами армян пытался покинуть Нагорный Карабах.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что не располагает соответствующей информацией и не может ничего сказать про задержание Варданяна.

История Нагорного Карабаха — конфликт Армении и Азербайджана

Напомним, Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее «антитеррористическими мероприятиями локального характера». В Ереване, в свою очередь, действия правительства Азербайджана расценили как агрессию. Уже на следующий день, при содействии российских миротворцев, стороны пришли к перемирию, договорившись о прекращении боевых действий.

В регионе началось массовое переселение. Этнические армяне стараются попасть в Армению.

В четверг, 28 сентября, был подписан указ об упразднении Нагорно-Карабахской Республики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жители эвакуируются из Нагорного Карабаха.