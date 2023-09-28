Страдают от обжорства: сколько россиян склонны к перееданию

Фото: www.globallookpress.com / Boris Babanov

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Что выяснилось в результате социологического исследования?

ВЦИОМ провел исследование, в результате которого выяснилось, что 54% россиян склонны к перееданию. Об этом сообщает издание KP.RU.

Из них 2% честно признались, что страдают от настоящего обжорства. А 19% участников опроса сообщили, что «едят что хотят и здоровье их не беспокоит».

В то же время 46% респондентов ответили, что с ними никогда такого не случается. При этом треть опрошенных заявила, что предпочитает здоровое питание, а 14% придерживаются диеты.

По мнению врача-диетолога Маргариты Королевой, не все респонденты адекватно оценивают проблему переедания как таковую. Она объяснила, что не все понимают, что есть порция на прием пищи, а также объем и сочетание компонентов.

«И люди зачастую, которые приходят ко мне, — они приходят потому, что явления, связанные с метаболическими процессами в их организме, связаны именно с перееданием, которое сами они так не оценивают», — отметила эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему возникает и чем опасно эмоциональное переедание.