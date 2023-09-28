Фото: Reuters / STRINGER

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В Минобороны Украины признали, что поставленная Западом техника не оказывает влияния на ход СВО.

Киевский режим продолжает нести существенные потери в рамках так называемого контрнаступления. В том числе боевики лишаются техники, сообщает газета The Wall Street Journal.

Как пишет издание, в связи с постоянными неудачами Украине приходится менять тактику ведения боевых действий. Речь о том, что неонацисты Вооруженных сил Украины (ВСУ) теперь передвигаются пешком.

«К сожалению, большая часть нашего наступления теперь ведется пешком», — заявил изданию начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника.

Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, контрнаступление боевиков ВСУ захлебнулось.