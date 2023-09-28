Стреляли по колесам: лихач устроил гонки с четырьмя экипажами ДПС

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / АННА_СЕЛИНА; 5-tv.ru

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Погоня длилась так долго, что к ней успели присоединиться и очевидцы.

Безумные гонки в стиле голливудского «Форсажа» устроил водитель в Канске. Его преследовали, пытаясь остановить, сразу четыре экипажа ДПС.

Но лихач не сбавлял скорость, маневрируя по ночным улицам. Погоня длилась так долго, что к ней успели присоединиться и очевидцы.

Они ехали позади патрульных экипажей и снимали все происходящее. Погоня — очевидцы тоже едут и комментируют.

«Он сейчас направо свернет. Да не, зажимают. Все, его в кольцо взяли», — сказал один из очевидцев.

Во время погони нарушитель дважды протаранил полицейскую машину. После чего инспекторы решили стрелять по колесам.

И только так смогли остановить лихача. Теперь ему грозит как минимум лишение прав и крупный штраф.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительница Сахалина села нетрезвой за руль внедорожника и устроила погром на городской площади. Она протаранила декоративное заграждение в виде большого мраморного шара и врезалась в скамейки, на которых, к счастью, в этот момент никого не было.