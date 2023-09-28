Гимнастика и народные методы: можно ли восстановить зрение самостоятельно

Восстановить зрение можно с помощью гимнастики для глаз и полезных продуктов

Фото: Асмолов Евгений / ТАСС

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Что действительно работает, а какие способы нельзя пробовать ни в коем случае?

Чтобы восстановить зрение, нужно вернуть фокус на сетчатку. Можно ли добиться этого без лазерной коррекции? Как вернуть зрение и навсегда отказаться от контактных линз и очков?

Офтальмологи утверждают, что при сильном ухудшении самостоятельно вернуть зрение не получится. Однако есть множество способов, которые помогут избежать этого ухудшения или восстановиться, когда минус не критично большой.

Специальные упражнения для глаз

Регулярное выполнение простой гимнастики для глаз поможет не только снять напряжение, но и предупредить развитие близорукости, дальнозоркости и других офтальмологических заболеваний.

Врачи разработали целый ряд комплексов, выполнение которых поможет восстановить остроту зрения без обращения к медицинским методам коррекции:

«Рисование» — изображайте глазами различные геометрические фигуры, линии с разными направлениями, буквы алфавита;

— изображайте глазами различные геометрические фигуры, линии с разными направлениями, буквы алфавита; «Вблизи-вдали» — переводите взгляд от карандаша в вытянутой руке на точку, расположенную в нескольких метрах от него, а потом обратно;

— переводите взгляд от карандаша в вытянутой руке на точку, расположенную в нескольких метрах от него, а потом обратно; «Проблеск» — пытайтесь прочесть текст, расположенный вдалеке, часто моргая;

— пытайтесь прочесть текст, расположенный вдалеке, часто моргая; «Нос-брови» — сначала сфокусируйте взгляд на кончике носу на две-три секунды, вернитесь в исходное положение и посмотрите на область межбровья, повторяя это упражнение несколько раз.

Также врачи рекомендуют выполнять специальный массаж для глаз. Подушечками трех пальцев аккуратно надавливайте на веки не более секунды, повторяя это действия до пяти раз. Так вы поможете жидкости в тканях зрительного аппарата ускориться, что предотвратит отечность.

Но обходиться одной гимнастикой для глаз недостаточно.

Простые повседневные правила

Очень важно следить за своим образом жизни. Так, врачи рекомендует употреблять определенные продукты, отказаться от вредных привычек и уделять достаточно времени полезным.

Для глаз полезна пища, богатая витамином А и жирными омега-кислотами. Это относится к моркови, чернике, бобовым, рыбе, молочным продуктам, меду, куриным яйцам, овощам. Минимизировать или полностью исключить из рациона стоит кофе, соль, сахар, спиртные напитки и жирную пищу.

Не стоит забывать, что непрерывное поступление питательных веществ в сетчатку напрямую зависит от того, как вы отдыхаете. Врачи рекомендуют спать не менее восьми часов по ночам. А днем, к слову, стоит уделить внимание спорту и чаще бывать на свежем воздухе.

Самые очевидные правила — не перегружать глаза гаджетами и избегать избыточного воздействия ультрафиолета. Так, офисным работникам рекомендуется делать хотя бы двухминутный перерыв от экрана монитора каждые полчаса. При выборе солнцезащитных очков нужно обратить внимание на фильтр, который блокирует ультрафиолет. Он должен быть качественным.

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