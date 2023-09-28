Похож на крики тысячи людей: ученые воссоздали самый страшный звук всех времен

Фото, видео: www.globallookpress.com / our-planet.berlin; 5-tv.ru

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Он звучит из древнего ацтекского свистка. Для чего его использовали?

Американские ученые воссоздали самый страшный звук в мире с помощью 3D-принтера. Они напечатали древний ацтекский свисток из пирамид в центральной Мексике. Зловещий предмет в форме черепа нашли в руках скелета при масштабных раскопках в конце 90-х.

Тогда находке не придали особого значения, однако один из археологов не удержался, использовал ее по назначению и услышал ужасающий звук, который одновременно похож на свист урагана и крики тысячи людей. И вот сейчас с помощью современных технологий его удалось с точностью повторить.

До сих пор доподлинно неизвестно, для чего использовался оригинальный свисток. Предполагают, что страшный звук мог быть частью ритуальных обрядов и даже жертвоприношений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые назвали дату конца света.