В пыль: как российские артиллеристы громят позиции ВСУ на северском направлении

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Украинские боевики продолжают терпеть неудачи в попытках проведения контрнаступления.

На северском направлении контрбатарейную борьбу ведут наши артиллеристы. Постоянные удары мощных гаубиц превращают в пыль позиции ВСУ, откуда те готовят вылазки диверсантов. Огонь корректируют с помощью беспилотников.

Это позволяет наносить настолько точные удары, что зачастую можно увидеть как взрываются вражеские склады с вооружением. В этом убедился корреспондент «Известий» Денис Кулага. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ДНР была пресечена попытка ВСУ провести разведку боем.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.