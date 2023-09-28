Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Тюмени

Фото, видео: © РИА Новости / Николай Хижняк; 5-tv.ru

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На месте работают экстренные службы.

Бессонная ночь выдалась для полутора сотен жителей Тюмени. В многоквартирном доме на юге города произошел взрыв газа. Люди, похватав самое ценное, стали выбегать на улицу. На место прибыли десятки спасателей — первым делом они обесточили дом и эвакуировали жильцов.

Взрыв прогремел в квартире на верхнем этаже. Там выбило окна и входную дверь. Пострадал мужчина, находившийся внутри, сейчас он в больнице.

Теперь здание будут комплексно обследовать на наличие повреждений и утечек газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ташкенте прогремел мощный взрыв.