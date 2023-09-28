Опубликованы кадры последствий мощного взрыва в Ташкенте

Фото, видео: www.globallookpress.com / René Priebe; 5-tv.ru

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На месте ЧП работают экстренные службы.

Мощный взрыв произошел на складе в Ташкенте. В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры, снятые местными жителями.

В пресс-службе МВД страны рассказали, что все случилось в ночь с 27 на 28 сентября около 3:00 утра по местному времени на территории ООО «Интер Логистика». За сильным взрывом последовал большой пожар.

Сейчас спасатели устанавливают площадь возгорания и число пострадавших. В министерства здравоохранения Узбекистана подчеркнули, что им оказывается необходимая помощь. При этом серьезных травм у пострадавших не фиксируется.

«Пострадавшие в результате пожара доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области», — отметили в Минздраве.

Ликвидацией возгорания занимаются 16 пожарных расчетов.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что очевидцы ощущали взрывную волну на расстоянии в 30 километров. А в близлежащих домах она и вовсе выбила окна и двери.