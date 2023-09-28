Простые советы: как защитить себя от коронавируса
Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики COVID-19
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Какие правила нужно соблюдать?
В мире вновь обостряется ситуация с пандемией COVID-19. Только в России ежедневно госпитализируют более двух тысяч человек с таким диагнозом. Однако, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пока рано говорить о введении тотальных ограничений. Также ведомство подготовило специальную памятку из нескольких простых правил, которые помогут не заболеть коронавирусом.
Регулярно мойте руки с мылом
Регулярное мытье рук крайне необходимая мера для профилактики распространения не только коронавируса, но и гриппа. При отсутствии подобной возможности стоит воспользоваться дезинфицирующими средствами.
Не забывайте о соблюдении дистанции и правилах этикета
Всегда держитесь на расстоянии более одного метра от больных, так как вирусы передаются воздушно-капельным путем. Не стоит трогать нос, глаза или рот. Также не забывайте носить маску и всегда закрывайтесь, если собираетесь чихнуть.
Ведите здоровый образ жизни
Сопротивляемость организма инфекциям можно повысить при регулярных занятиях спортом. Также помните о полноценном сне и правильном питании.
Защищайте органы дыхания с помощью маски
Не забывайте носить маску, если выходите в публичные места или же контактируете с зараженными людьми. При этом важно регулярно менять. Также специалисты рекомендуют сменять отсыревшую маску на новую, не касаться поверхности при снятии и обязательно выбрасывать в отходы.
Обязательно обращайтесь к врачу при появлении симптомов
Если меры предосторожности не помогли, и вы заболели, обязательно обращайтесь к врачу. Стоит отказаться от контактов с другими людьми, регулярно проветривать помещение и как можно чаще дезинфицировать поверхности.
Ну и, конечно же, не стоит забывать о вакцинации.
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