Простые советы: как защитить себя от коронавируса

Фото: www.globallookpress.com

Читайте нас в: Дзен Новости

Какие правила нужно соблюдать?

В мире вновь обостряется ситуация с пандемией COVID-19. Только в России ежедневно госпитализируют более двух тысяч человек с таким диагнозом. Однако, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пока рано говорить о введении тотальных ограничений. Также ведомство подготовило специальную памятку из нескольких простых правил, которые помогут не заболеть коронавирусом.

Регулярно мойте руки с мылом

Регулярное мытье рук крайне необходимая мера для профилактики распространения не только коронавируса, но и гриппа. При отсутствии подобной возможности стоит воспользоваться дезинфицирующими средствами.

Не забывайте о соблюдении дистанции и правилах этикета

Всегда держитесь на расстоянии более одного метра от больных, так как вирусы передаются воздушно-капельным путем. Не стоит трогать нос, глаза или рот. Также не забывайте носить маску и всегда закрывайтесь, если собираетесь чихнуть.

Ведите здоровый образ жизни

Сопротивляемость организма инфекциям можно повысить при регулярных занятиях спортом. Также помните о полноценном сне и правильном питании.

Защищайте органы дыхания с помощью маски

Не забывайте носить маску, если выходите в публичные места или же контактируете с зараженными людьми. При этом важно регулярно менять. Также специалисты рекомендуют сменять отсыревшую маску на новую, не касаться поверхности при снятии и обязательно выбрасывать в отходы.

Обязательно обращайтесь к врачу при появлении симптомов

Если меры предосторожности не помогли, и вы заболели, обязательно обращайтесь к врачу. Стоит отказаться от контактов с другими людьми, регулярно проветривать помещение и как можно чаще дезинфицировать поверхности.

Ну и, конечно же, не стоит забывать о вакцинации.

Масочный режим и удаленка: введут ли в России ограничения из-за COVID-19?

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто из российских знаменитостей умер от опасной болезни.