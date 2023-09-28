«Может вызвать воспалительные процессы»: кому опасно есть сметану

Фото: www.globallookpress.com / Galina Barbieri

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Этот продукт может ухудшить здоровье людей, страдающих рядом заболеваний.

Сметана — популярный продукт. Ее часто используют в качестве заправки к различным блюдам. Вот только мало кто знает, что ее употребление может быть опасным для некоторых людей. Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, кому нельзя есть эту кисломолочку.

По словам специалиста, сметану не рекомендуется употреблять при заболеваниях печени, желчнокаменной болезни. Этот продукт может быть тяжелой нагрузкой для желудочно-кишечного тракта, если он неподготовлен к приему жировых продуктов в большом объеме. Также не стоит есть сметану при ее непереносимости.

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«Есть скрытая непереносимость коровьего молока. В частности, лактозы и казеина. У таких людей сметана может вызвать скрытые воспалительные процессы вплоть до аутоиммунного ответа организма. Например, это может вылиться в аутоиммунную реакцию щитовидной железы», — добавила Королева в беседе с телеканалом «Москва 24».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что частое употребление салями может привести к гипоксии. Дело в том, что, несмотря на высокую концентрацию мяса и ряда полезных веществ, таких как белок, цинк и витамины группы В, в салями есть еще и то, что пагубно влияет на организм человека — жир, различные добавки.