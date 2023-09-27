Умерла актриса из «Безумное кино для взрослых» Адина Кристеску

Фото: www.globallookpress.com / RealVolya

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Артистки не стало в возрасте 56 лет.

На 57-м году жизни скончалась румынская актриса, сценарист и режиссер Адина Кристеску. Об этом сообщает EGO.

Официальная причина смерти артистки не названа. В соцсетях ее многочисленные поклонники, близкие и коллеги выражают соболезнования и горечь утраты.

Кристеску родилась 17 августа 1967 года в Бухаресте. Снималась с 90-х. В ее послужном списке немало работ. Наибольшую известность принесли роли в картинках: «Ангелочки», «Слишком поздно», «4 месяца, 3 недели и 2 дня», «Аврора», «Безумное кино для взрослых» и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на 66-м году жизни умерла актриса театра и кино, снимавшаяся в сериале «Глухарь», Ангелина Ноздрина.