В Крыму двое украинцев получили 15 и 16 лет колонии за шпионаж

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Двое украинцев признаны виновными по делу о шпионаже в Крыму. Как сообщили в пресс-службе Верховного суда республики, первому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, второму — на год меньше.

Отмечается, что рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну. Приговор в законную силу не вступил.

В пресс-службе УФСБ по Крыму заявили, что осужденные являлись агентами Службы безопасности Украины (СБУ). Они с самого начала спецоперации собирали информацию о местах дислокации и численности подразделений российской армии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший сотрудник Генконсульства США Роберт Шонов признал свою вину в сборе данных о спецоперации.