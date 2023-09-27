Украина попросила у Запада ракеты для атак на заводы в Иране и Сирии

Фото: Reuters / STRINGER

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Киевский режим хочет избавиться от фабрик дронов на территории этих стран. Но почему?

Власти Украины просят западных союзников поставить им дальнобойные ракеты, которыми они смогут поразить объекты на территории России, Ирина и Сирии. Об этом пишет издание The Guardian.

Авторы материала сообщают, что киевский режим в конце лета представил странам G7 документ, в котором были изложены предложения к союзникам. Украинская сторона попросила Запад поставить ей ракеты дальнего радиуса действия. Нужны они Киеву «для ударов по фабрикам» в Иране и Сирии, на которых производят беспилотники.

«А также по потенциальному производственному объекту в Российской Федерации», — написано в статье.

Киев мотивировал свое предложение тем, что на указанных заводах якобы производятся дроны, которые использует российская армия в зоне СВО. Киевский режим подтвердил готовность насести удары по производствам, если в его руках окажется соответствующее оружие.

Примечательно, что в России и Иране неоднократно отрицали подобные заявления.

Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине затаили обиду на США после предъявления списка необходимых реформ.