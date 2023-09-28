Викторию Бекхэм раскритиковали за чересчур мужественные руки

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/JB Autissier

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Знаменитость презентовала свою первую коллекцию ароматов, однако вместо восторженных отзывов на нее обрушились хейтеры. Что пошло не так?

Экс-участницу британской группы Spice Girls Викторию Бекхэм раскритиковали за неженственную фотографию для рекламы духов. Об этом пишет Газета.ру.

Несколько дней назад знаменитость презентовала свою первую коллекцию ароматов, которую она создала, окрыленная историей любви с мужем — футболистом Дэвидом Бекхэмом.

Однако неожиданно ее рекламный пост раскритиковали сотни подписчиков, а именно людям не понравилась фигура супруги звезды футбола. По мнению поклонников, перед публикацией снимок отредактировали, вставив «чужие мужские руки».

«Чьи это руки, Дэвида?» — спросил один из пользователей соцсетей.

Интернет-пользователям также показалось, что голова прифотошоплена к чужому телу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Бекхэм высказала все о жене старшего сына.