А как же наркоз? Костенко объявила о беременности через четыре месяца после пластики

Гинеколог Милютина: антибиотики и наркоз не всегда опасны для беременных

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Модель увеличила грудь, а через некоторое время показала округлившийся живот.

Семья футболиста Дмитрия Тарасова ожидает пополнение: его супруга Анастасия Костенко четвертого ждет ребенка. Фото, где модель позирует с округлившимся животом, знаменитости опубликовали в личных блогах в социальных сетях. И этим немало озадачили поклонников, ведь совсем недавно Костенко делала пластическую операцию по увеличению груди.

Фигура стала меняться

В свои 29 лет Анастасия Костенко уже является матерью троих детей, которых родила в браке с Дмитрием Тарасовым. В семье растут две дочери, Милана и Ева, а также сын Алексей. Своим подписчикам звезда неоднократно жаловалась, что ее грудь изменилась после грудного вскармливания, и далеко не в лучшую сторону. Чтобы вернуть прежние формы, Костенко и решилась лечь под нож пластического хирурга. Имплантаты она вставила в одной из дубайских клиник в мае этого года, это обошлось семейному бюджету в два миллиона рублей.

Впрочем, Костенко осталась довольна.

«Хирург делает это очень естественно, красиво. Мне понравилось», — признавалась модель.

Реакция на радостную новость

Поклонники по-разному отреагировали на известие о новой беременности Костенко, ведь операция прошла буквально несколько месяцев назад. В первую очередь подписчиков взволновали возможные последствия, в том числе, для будущего малыша. Ведь как минимум Костенко пришлось пережить определенную дозу наркоза и антибиотики во время восстановления после операции.

«Если в планах были дети, зачем делать грудь?»

«Беременеть можно через полгода!» — пишут подписчики.

Есть ли чем риски?

Как объяснила 5-tv.ru акушер-гинеколог Мария Милютина, модель, скорее всего, действительно принимала антибиотики. Однако есть такие препараты, которые разрешены даже во время беременности.

«Только фтрохинолоны запрещены, и желательно после них выждать какой-то период. Но в то же время даже применение фтрохинолонов накануне зачатия, не после, а накануне, не является поводом для прерывания беременности. Поэтому здесь в большей степени хирурги будут переживать, наверное, за результаты операции. Потому что ткани должны привыкнуть, должен сойти отек», — объясняет врач.

Что касается наркоза, то период его полувыведения, по словам специалиста, составляет меньше суток. Поэтому ни недавний наркоз, ни прием антибиотиков фактически никак не влияет на зачатие.

«Нельзя сказать, что есть какой-то значительный риск. Он будет, скорее всего, как говорят врачи, общепопуляционным. То есть примерно такой же, как у людей, у кого этого не было», — уверена Милютина.

Гинеколог добавляет, что в медицинской практике бывают случаи, при которых беременным женщинам проводятся операции под наркозом. Это возможно, нужно только подобрать соответствующий препарат.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что имитировавшая оральный секс Костенко обвинила подписчиков в ханжестве.