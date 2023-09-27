Путин потребовал разобраться с ценами на бензин и дизель: «Нужен результат»

Путин потребовал от правительства взять под контроль цены на бензин и дизель

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru

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Глава государства призвал «плотнее» работать с компаниями, чтобы они не забывали про свою ответственность.

Власти и нефтяные компании должны отреагировать на ситуацию с ценообразованием на топливо. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе совещания с кабмином.

Президент выразил надежду на то, что уже принятые меры для урегулирования ситуации сработают. Однако, заметил он, есть необходимость «плотнее работать» с компаниями — им также важно понимать свою долю ответственности.

«Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен», — прокомментировал Путин.

Глава государства заметил, что отношение к предприятиям должно оставаться бережным. Но ситуация требует оперативного вмешательства.

По его словам, власти и нефтяники выполняют разную работу, и пока вторые зарабатывают и хотят прибыли, первые — решают другие задачи. Необходимо же взаимодействовать сообща.

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