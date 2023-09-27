Начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю задержан в Сочи

Фото: Романенко Эрик / ТАСС

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Уголовное дело находится в производстве. В чем подозревают мужчину?

Полиция задержала начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Источник 5-tv.ru уточнил, что мужчина был задержан в Сочи.

Полиция застала Волынкина, когда он был в гостинице. Известно, что в Сочи он был отправлен в командировку. В скором времени его должны этапировать в Краснодар.

«Волынкин задержан 27 сентября в рамках расследования уголовного дела по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — сообщает агентство ТАСС.

Главное управление СК уже работает над производством дела. Неизвестно, о каких именно превышениях полномочий идет речь. Отмечается лишь, что нарушение было допущено двумя годами ранее.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд продлил арест бывшему замглавы Минцифры Максиму Паршину. Он был задержан 13 июля по подозрению в коррупции.