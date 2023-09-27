Новый симулятор жизни: в России могут разработать аналог игры Sims

Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON / ТАСС

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Разработчик Sims и FIFA еще в марте прошлого года остановил продажи своих продуктов для россиян.

Популярный симулятор жизни Sims может получить продолжение, но уже в России и с нюансами. К разработке отечественной игры призвали депутаты Госдумы Яна Лантратова, Нина Останина, Ярослав Нилов и Екатерина Стенякина.

По данным СМИ и ряда Telegram-каналов, парламентарии уже обратились с обращением в правительство, заявив, что последняя часть игры — Sims 4 — пропагандирует ЛГБТ и другие формы поведения, противоречащие российским традиционным ценностям.

Поскольку игры в целом оказывают влияние на человека, депутаты считают необходимым создать Sims с необходимыми устоями, чтобы игра учитывала семейные отношения, рождение и воспитание детей, законопослушность.

Судьба игры Sims в России

Напомним, что в марте прошлого года, после начала специальной военной операции (СВО), разработчик компьютерных игр Electronic Arts (EA) приостановил продажи своих продуктов в России и Белоруссии. Тогда же россияне лишились лицензированных Sims и FIFA.

Сегодня компания продолжает выпускать дополнения к четвертой части Sims. Пользователи из России пытаются обходить ограничения и, например, играют в пиратские версии. Но, возможно, скоро появится аналог, который полностью заменит нашумевшую во всем мире игру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что компьютерные игры могут перерасти в зависимость, которая недавно была официально внесена ВОЗ в список психических расстройств.