Лежать в одной могиле: можно ли хоронить людей вместе и при каких условиях

Эксперт Авдеев: хоронить людей в одной могиле в РФ можно через 15 лет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru

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Какие правила сегодня существуют в России?

В России существует такое понятие как родственное захоронение, когда усопшего хоронят в ту же могилу, где уже покоится умерший. Естественно, для подзахоронений существует ряд правил, которые необходимо соблюдать.

Важна связь

Основное из них — это кровное родство между покойными. Это могут быть супруги в официальном браке, родители и дети, в том числе, приемные, племянники, бабушки и дедушки. Связи должны быть доказаны документально, на основании свидетельств о рождении или брака, в зависимости от семейных уз. Например, если жену хотят похоронить в могилу мужа, то необходимо иметь на руках документ, подтверждающий брак, а также бумагу о смене фамилии, если таковое имело место.

Но и здесь существует нюанс: администрация кладбища имеет право отказать в погребении человека из другого города или страны. Если это произошло, можно обратиться с жалобой в муниципальные органы власти.

Необходимые документы

Помимо свидетельств о родственной связи, необходимо иметь при себе список следующих документов:

Гербовое свидетельство о смерти.

Паспорт ответственного за могилу или нотариальная доверенность и паспорт доверенного лица.

Удостоверение на могилу.

Договор на оказание ритуальных услуг и кассовый чек.

При захоронении урны с прахом — справка из крематория.

Временной период

Стоит отметить, что захоронение в уже имеющуюся могилу возможно только после определенного количества времени с первых похорон. Об этом 5-tv.ru рассказал член комиссии по профквалификации в сфере похоронного дела Антон Авдеев.

Как объяснил эксперт, есть такое понятие как срой нейрализации останков. Для разных почв он разный, поэтому органы власти каждого региона определяют его самостоятельно. В Москве подзахоронить можно через 15 лет, в Московской области — через 20 лет. При этом, как отмечает специалист, сроки устанавливаются в зависимости от состояния почвы, а именно способности грунтов перерабатывать мягкие ядовитые останки.

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