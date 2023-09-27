Будут орудовать банды? Почему Зеленский решил не сажать в тюрьмы насильников и грабителей

Фото: www.globallookpress.com / Evgen Kotenko

Читайте нас в: Дзен Новости

Закон вступит в силу через шесть месяцев. Чем все обернется?

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новом виде уголовного наказания. Речь идет о так называемом пробационном надзоре.

Смысл нововведения в том, что виновники преступлений по некоторым статьям уголовного кодекса страны смогут избежать тюрьмы. Политолог Евгений Михайлов заявил телеканалу «360», что данная мера фактически является декриминализацией тяжелых преступлений.

«Фактическая декриминализация достаточно страшных преступлений хунтой Зеленского говорит о том, что Украина превращается в некую территорию, где будут орудовать банды, где закон не работает», — говорит специалист.

Он считает, что Зеленский делает все, чтобы разрушить Украину, которую и без того привел к разрухе и фактической утрате государственности. Его стараниями республика находится под влиянием Запада, отметил политолог.

Этим приближается крах — в будущем вполне возможны восстания, если еще будет кому это делать, прогнозирует эксперт. Кроме того, как сказал Михайлов, президент Украины настраивает против себя и определенную часть западного сообщества.

«Такое ощущение, что он даже специально все делает для того, чтобы его низвергли, как граждане, так, возможно, уже и военные», — сказал специалист.

Политолог также думает, что украинским боевикам не понравится то, что их семьям грозит опасность из-за нахождения на свободе преступников. По мнению эксперта, президент просто решил сэкономить на тюрьмах, чтобы все деньги шли на продолжение конфликта.

Максимальная экономия средств — ради достижения определенных результатов ВСУ на линии боестолкновения, хотя это уже невозможно, считает Михайлов. Уточняется, что указанный закон вступит в силу через полгода.

Осужденного не будут сажать в тюрьму, но он будет находиться под пробационным надзором в течение срока от года до пяти лет, для несовершеннолетних — до двух лет. За надзор будут отвечать органы пробации по месту жительства осужденных.

Преступникам ограничат выезд из страны без согласования, их обяжут оповещать о смене места жительства, работы, учебы. В числе преступлений, подпадающих под условия нового закона, оказались побои и истязания, домашнее насилие, угроза убийством, заражение ВИЧ или другой неизлечимой инфекцией, принуждение к вступлению в половую связь, кража, грабеж, хулиганство, мошенничество — всего в перечень вошли свыше 30 правонарушений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленского предупредили о страшном сценарии окончания конфликта.