На первую годовщину: на могиле Бориса Моисеева установили памятник

Фото, видео: © РИА Новости / Руслан Кривобок; 5-tv.ru

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Похоронен артист на Троекуровском кладбище рядом с другими знаменитостями.

На Троекуровском кладбище установили памятник заслуженному артисту РФ Борису Моисееву. Монумент появился на могиле певца в первую годовщину его смерти.

О том, что памятник будет установлен именно 27 сентября, сообщил директор покойной звезды Сергей Горох. Памятник изготавливался несколько месяцев. О нем заговорили еще в мае этого года. Разглядеть его в деталях пока не получается — монумент закрыт тканью.

Примечательно, что весь год могила Моисеева оставалась ухоженной — ее усадили цветами. Цветы несли к захоронению певца и многочисленные друзья и фанаты. Отмечалось, что они выбирали именно живые цветы, а не пластиковые.

Почему умер Борис Моисеев?

Певца не стало 27 сентября 2022 года на 69-м году жизни. Последние годы он перестал появляться на светских мероприятиях — причиной тому послужили несколько перенесенных инсультов. Первый случился с ним в 2010 году, а второй — спустя пять лет. Ровно год назад его жизнь унес третий инсульт.

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